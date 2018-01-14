تونس: القبض على 13 شخصا بطبربة في الأحداث والاحتجاجات الأخيرة

تونس(صدى):

قبضت السُلطات الأمنية التونسية بمحافظة منوبة غرب تونس العاصمة على 23 شخص من المتورطين في حرق مقر الآمن الوطني بالبطان واقتحام مقر فرع بنكي بطبربة والسطو على المستودع البلدي بالجديدة في الأحداث والاحتجاجات الأخيرة بسبب غلاء المعيشة .

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مسؤول أمني بمدينة طبربة في تصريح له اليوم الأحد، أن سلسلة من المداهمات بدأت منذ مساء السبت وتواصلت اليوم الأحد أسفرت عن القبض على 23 شخص بمدن طبربة والبطان والجديدة أغلبهم من ذوي السوابق العدلية تورطوا في حرق وإتلاف وسرقة محتويات فرعي بنكي ومستودع بلدي بينها دراجات نارية وشاحنة .

وأضافت الوكالة ، ” وكانت الاحتجاجات قد أسفرت عن 13 شخص حالة اختناق بالغاز و 31 إصابة مختلفة وحالة وفاة ، كما بلغ عدد الموقوفين في الأحداث 46 موقوفًا وتضررت أكثر من 20 سيارة أمنية وإصابة أكثر من 10 عناصر أمن بإصابات مختلفة ” .