منح دراسية من السفارة اليابانية بالرياض للمعلمين

حمود العنزي (صدى):

تستقبل السفارة اليابانية في الرياض، الطالبات الراغبين في الترشيح لمنح وزارة والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية اليابانية للعام الدراسي 2018 للمعلمين في مراحل التعليم العام، وتدريب المعلمين في مجال ابحاث التعليم المدرسي في الجامعات اليابانية، بعد أسبوعين.

وأكدت وزارة التعليم، أن آخر موعد لتقديم استمارات الترشيح يوم الخميس الموافق ٨ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وتتضمن الشروط بأن يكون المرشح من مواليد ٢/ابريل/١٩٨٣م ، وما بعدها فقط، وألا تقل خبرته في مجال التدريس عن خمس سنوات في تاريخ الأول من ابريل ٢٠١٨م، وأن مجالات الترشيح التعليم الابتدائي والثانوي ” المتوسط والثانوي ” ، وتدريب المعلمين.

كما تضمنت الشروط أن يكون المرشح راغباً لتعلم اللغة اليابانية، والثقافة اليابانية مع مقدرته على التأقلم مع الحياة في اليابان، وأن يكون مستعداً لنقل الخبرة لعمله التعليمي، مع ضرورة إتقانه للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.