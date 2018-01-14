” حظر أفنان الباتل ونملتها ” .. حملة للمطالبة بفرض رسوم على إعلانات المشاهير

أماني الغامدي(صدى):

أقدم العديد من رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على حظر حساب أفنان الباتل، تفاعلاً مع وسوم حمل عنوان ” تبليك أفنان الباتل ونملتها ” ، مطالبين الدولة بفرض رسوم على إعلانات المشاهير عبر هذه الوسائل.

وانتقد مغردون حديث أفنان الباتل عن شرائها الملابس والأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت مليون ريال، مؤكدين أن هذا يشكل إحباطًا لكثير من بنات الوطن المجتهدات اللواتي يقضين حياتهن في طلب العلم بحثًا عن وظيفة مرموقة براتب معقول.

بلغ عدد متابعي أفنان الباتل على تويتر حوالي 6.8 مليون متابع وهو ما يغري الشركات الراغبة في التسويق لمنتجاتها في الاستعانة بها كواحدة من مشاهير السوشيال ميديا.

يذكر ان العديد من رواد التواصل الاجتماعي، أطلقوا حملة، ضد مشاهير السوشيال ميديا، منذ عدة أيام، ولازالت مستمرة.