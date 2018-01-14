فرقة مسلحين هرّبت ” قاضي الإعدامات ” الإيراني من ألمانيا

برلين(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة قبل هروب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني آية الله محمود هاشمي شهرودي، من المستشفى الذي كان يعالج فيه في هانوفر، نهاية الأسبوع الماضي، عائدًا إلى طهران.

وقالت المصادر : فمع تصاعد التظاهرات التي قادها إيرانيون معارضون مقيمون في ألمانيا بمحيط المستشفى ضد رئيس السلطة القضائية السابق بإيران بين عامي 1999 و2009، الذي اشتُهر بلقب ” قاضي الموت ” ؛ خشيت طهران أن يلحق برجلها أي أذى، فكان قرارها إرسال 6 حراس شخصيين مدججين بالسلاح والعتاد لحمايته والإشراف على عملية إعادته إلى بلاده.

وأضافت : وبالفعل وصل الحراس إلى مطار فرانكفورت الدولي استعدادًا للانطلاق إلى هانوفر؛ حيث مقر إقامة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الذي كان يعالج من ورم بالمخ، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت بانتظارهم، تمثلت في طلب مسؤولي الأمن الألمان تصاريح رسمية مسبقة ممهورة وموثقة بموافقة من الخارجية في برلين، كشرط أساسي لكي يتاح لهم التجول حاملين أسلحتهم داخل بلد أنجيلا ميركل.

وتابعت : وحاول المسؤولون الإيرانيون التأثير في السلطات الألمانية، بالإشارة إلى حجم المخاطر التي تحيط بقاضيهم الشهير، وبخاصة مع بدء إجراءات قضائية في برلين لملاحقته جنائيًّا على خلفية اتهامات بمساهمته في تنفيذ موجة واسعة من الإعدامات غير القانونية طالت قُصَّر ومعارضين من أبناء بلده على مدار 10 سنوات قضاها على رأس السلطة القضائية هناك.

وأكدت على أن الأمن بمطار فرانكفورت أصر على موقفه، واحتجز الحراس وأسلحتهم لتتكهرب الأجواء وتتوتر، قبل أن يقرر المسؤولون الإيرانيون احتواء الأمر؛ حتى لا يتأثر أو يتعطل هدفهم الأكبر، وهو تهريب شهرودي قبل أن يفتك به المتظاهرون أو يقع فعليًّا رهن الاحتجاز من قبل القضاء الألماني باتهامات تتعلق بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.