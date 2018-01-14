” العمل ” تعلن فتح استقدام العمالة المنزلية من أوغندا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من جمهورية أوغندا، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج العمالة المنزلية ” مساند ” ، وذلك في إطار جهود الوزارة الحثيثة لفتح قنوات جديدة من الدول المصدّرة للعمالة المنزلية لتلبية الطلب على الأيدي العاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، اليوم الأحد، أن الوزارة حددت إجمالي تكلفة استقدام العمالة المنزلية من أوغندا بـ7500 ريال، مضيفًا أن الوزارة وقعت مع الجانب الأوغندي اتفاقية ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين، وضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار أباالخيل، إلى أن الاتفاقية تتضمن عددًا من الضوابط والالتزامات، وفي مقدمتها صيغة معتمدة لعقد عمل موحّدٍ للعمالة المنزلية، تمت الموافقة عليها من الطرفين، مؤكدًا أن بنود الاتفاقية تضمن حماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وإجراء المراجعة الدورية لتقييمها ومتابعتها.

ودعا المتحدث الرسمي، عملاء الوزارة للتعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة في البوابة الإلكترونية لبرنامج العمالة المنزلية ” مساند ” على الرابط: من هنا ، وكذلك التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء في الوزارة على الرقم (19911) لأي استفسارات.