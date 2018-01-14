أحمد الشيخ ” احتياطي ” في مباراة الاتفاق والشباب بالدوري

نواف السالم(صدى):

أكد سعد الشهري المدير الفني لنادى الاتفاق ، أن اللاعب المصري أحمد الشيخ، ضمن صفوف التشكيلة الأساسية التي سيخوض مباراة الشباب التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري بالمملكة.

وقال الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن أحمد الشيخ سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

وكان أحمد الشيخ انضم لصفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.