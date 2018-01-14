جامعة ” نورة ” تفوز بجائزة التميز في مسابقة هواوي

علي القحطاني(صدى):

فازت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة بنخبة من طالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات، بجائزة التميز، خلال مشاركتهن في مسابقة ” هواوي الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” ، لأدائهن المميز والفعال.

وأقيمت المسابقة مرحلتها النهائية في مدينة شنزن، مؤخرًا، بحضور الملحق الثقافي بالصين، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، وممثلو سفارات وقنصليات الدول المشاركة، وعدد من المسؤولين الصيين، في مقر شركة هواوي، بمشاركة 13 فريقًا من عشر دول بالشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة جامعة الأميرة نورة، في هذه المسابقة؛ لإتاحة الفرصة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم، من خلال توفير فرص تدريبية لهم وخلق روح المنافسة بينهم وابتكار سيناريوهات عملية تحاكي الواقع وفي معامل حقيقية من أجل إيجاد طرق لحل مشاكل معقدة متعلقة بالحوسبة السحابية والشبكات وتقنية المعلومات وركزت على استخدام نظام هواوي وهو شبيه بنظام سيسكو وأغلب درجات التقييم تكون للجزء العملي منه.

يذكر أن المسابقة ستقدم سنويًا من أجل اكتشاف وتشجيع المواهب الشابة في الشرق الأوسط والعمل على تنمية مهاراتهم التقنية.