البيئة: لا يوجد حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 عدم تسجيل أية إصابة جديدة في المملكة.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الاندلاعة بلغ 3158 عينة جمعت من كافة مناطقة المملكة.

كما أكدت الوزارة، أن الغرفة المركزية للطوارئ، تلقت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 بلاغات تم مباشرتها جميعاً، إضافة إلى ٣٨ استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به، مشيرة إلي استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في كافة مناطقة المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.