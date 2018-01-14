بالفيديو.. الدكتورة خلود ” أنا من الكويت وأحب السعودية “

أماني الغامدي(صدى):

ردت الدكتورة خلود على عدد من المتابعين ممن حاولوا نشب خلاف بينها وبين اهالي المملكة ، وانها اساءت لنساءهم قائلة ” أنا كويتية وبحب السعودية ” .

وتابعت خلود في مقطع فيديو نشرته عبر انستجرام ” الكلام الحلو اللي قاعدين تكتبوه لي في انستجرام والله العظيم انكم جميلين الأدب حبايبي مشكورين ةايد .. الحين على شان يعرفون حبايب خلود وجمهورها شنو ما حد يطيحنا .. كانت نيتهم يطيفوني معاكم اهل السعودية ولكن صرتولي عون ” .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.