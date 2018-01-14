الرئيس التونسي يعلن 2018 عام الشباب

تونس(صدى):

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الأحد، أن عام 2018 سيكون عام الاهتمام بالشباب، قائلًا ” قررنا الانطلاق هذه السنة في الاهتمام بالشباب.

وأوضح ” السبسي ” خلال زيارته لحي التضامن الشعبي بالعاصمة التونسية، أن صفوف الشباب التونسي تشهد استياء كبير منذ اندلاع الثورة التونسية في عام 2011 وحتى الآن، مشيرًا إلى أزمة البطالة بينهم وحاملي الشهادات العليا منهم.

ووافق السبسي على عدد من القروض لصالح مجموعة من شباب منطقة حي التضامن في إطار تمويل المشاريع في حيهم.