” ليندسي لوهان ” تخطط لتصوير فيلم ” نسائي ” بالمملكة قريبا

نورة الشهري(صدى):

صرحت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، في لقاء لها، أنها تخطط فعليًا لتصوير فيلم ” نسائي ” في المملكة قريبًا، يحمل اسم ” frame ” .

ونقل موقع ” the national ” ، قصة الفيلم المخطط له، مؤكدًا أن اسمه ” frame ” ، حيث يروي الفيلم قصة مصورة أمريكية تترك زوجها في أمريكا للانتقال إلى الرياض.

و أضافت لوهان، أن الشخصية الرئيسية للفيلم ستصبح مغمورة بالثقافة السعودية، بعد أن عرضت عليها مجموعة من النساء طريقة حياتهن.

وأشارت إلى أن المصورة الامريكية بطلة الفيلم تبدأ شيئا فشيئا في فهم الثقافة و تفاصيل حياة المرأة هناك بالمملكة.

يذكر أن الفنانة الأمريكية ليندسي لوهان قد أشادت بقرار وزارة الثقافة بمنح تراخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة، مطالبة بدعم القرار ومساندته.