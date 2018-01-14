في ظل العقوبات الأمريكية والبطالة وسوء الإدارة.. الاقتصاد الإيراني على الهاوية

طهران(صدى):

أبدت العديد من المصارف الأجنبية مخاوفها من تصاعد العقوبات الأمريكية على إيران، حيث تبدي حذرًا شديدا قبل العودة إلى طهران مرة أخرى.

ويزداد قلق ومخاوف تلك المصارف بسبب العقوبات التي فرضت على مصرف ” بي إن بي باريبا ” الفرنسي بعد خرقه العقوبات الأمريكية التي بلغت 8.9 مليار دولار.

وزادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمدد العمل للمرة الأخيرة بتعليق العقوبات الدولية مطالبًا أوروبا بالعمل مع بلاده من أجل التصدي للتغراث الكبرية في نص الاتفاق النووي، من أجواء الغموض حول آفاق الاقتصاد الإيراني.

كما تزال نسبة البطالة في إيران مرتفعة جدًا، وهو ما يجعل آمال الحكومة الإيرانية في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار في العام هدفًا بعيد المنال.

حيث أكد أحد المحللين الاقتصادين المقيم في طهران أن الاقتصاد الإيراني يعتمد على الاقتراض أكثر من جذب الاستثمارات، وهو ما يثير مشكلات أكبر في المستقبل عندما سيتعين تسديد الديون.

وأكد عدد من الإيرانيين أن فسان نظام الملالي ودعمه المستمر للإرهاب وسوء الإدارة لا يجعلان طهران وجهى تجتذب الاستثمارات بشكل فعلي.