بالفيديو.. استقبال حافل لبعثة ” برشلونة ” قبل مواجهة سوسيداد

نواف السالم(صدى):

استقبل الجماهير في ” سان سيباستيان ” بعثة برشلونة، التي وصلت ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد في لإطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، الساعة 10:45 مساءً.

وتجمهر محبي برشلونة بمطار سان سيباستيان؛ لاستقبال اللاعبين، وبدورهم توقف اللاعبين لالتقاط الصور مع الجماهير، وإهدائهم توقيعات تذكارية.

ويخوض برشلونة صاحب المركز الأول برصيد 48 نقطة، اللقاء اليوم، أملًا أن يكسر عقدة ملعب الأنويتا التي صاحبته، منذ 11 عامًا، حيث فشل في تحقيق الفوز على الملعب.