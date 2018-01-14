بالفيديو .. المنتخب الأولمبي يجري تدريباته استعدادا لمواجهة ماليزيا بكأس آسيا
أجرى المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الأحد، تدريباته للاستعداد لمواجهة المنتخب الماليزي في ختام المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام.
وتقام مباراة الأخضر وماليزيا، يوم الثلاثاء المقبل .
يذكر أن صلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، وصلت صباح اليوم إلى مدينة كونشان الصينية.
📹| شاهد.. المنتخب الوطني يجري تدريبه اليوم استعدادًا لمواجهة ماليزيا الثلاثاء المقبل في ختام دور المجموعات لكأس آسيا.#معاك_يالأخضر #AFCU23 pic.twitter.com/0r6TlyLcTq
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 14 January 2018
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