بالفيديو .. المنتخب الأولمبي يجري تدريباته استعدادا لمواجهة ماليزيا بكأس آسيا

نواف السالم(صدى):

أجرى المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الأحد، تدريباته للاستعداد لمواجهة المنتخب الماليزي في ختام المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام.

وتقام مباراة الأخضر وماليزيا، يوم الثلاثاء المقبل .

يذكر أن صلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، وصلت صباح اليوم إلى مدينة كونشان الصينية.

📹| شاهد.. المنتخب الوطني يجري تدريبه اليوم استعدادًا لمواجهة ماليزيا الثلاثاء المقبل في ختام دور المجموعات لكأس آسيا.#معاك_يالأخضر #AFCU23 pic.twitter.com/0r6TlyLcTq