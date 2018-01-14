السفارة الألمانية بكابول تقرر ممارسة عملها داخل ” حافلة “

برلين(صدى):

اتخذت العاصمة الألمانية برلين، قرار غريبا بشأن سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب مجلة “دير شبيجل” الألمانية.

ونص قرار وزارة الخارجية الألمانية، على إعادة فتح السفارة داخل حافلة، الأمر الذي أثار جدلا شديدا حول هذا القرار.

وقالت المجلة إن فكرة اللجوء إلى نقل مقر السفارة داخل ليست جديدة؛ إذ كان يفترض تنفيذها بداية من الصيف الماضي.

وكان مقر السفارة الألمانية في كابول قد تعرض لتفجير ضخم استهدف حي السفارات بكابول في شهر مايو الماضي.

يذكر أن السفارة الألمانية بقيادة السفير فالتر هاسمان، كانت تباشر عملها في الأراضي الأفغانية من داخل مقر السفارة الأمريكية بكابول.