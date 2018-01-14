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القرني يستقبل المهنا بعد تعينه مديرا لإدارة مكافحة المخدرات

القرني يستقبل المهنا بعد تعينه مديرا لإدارة مكافحة المخدرات
سالم المطيري(صدى):

استقبل العميد محمد القرني مدير إدارة المخدرات سابقا، اليوم الأحد، العميد مهنا المهنا، بمناسبة تعيينه مديرا لإدارة مكافحة المخدرات .

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” استقبل العميد محمد القرني مدير الإدارة سابقاً ، العميد مهنا المهنا بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنقطة “.

وأضاف: ” أمير القصيم ، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ينوه بالجهود المبذولة لإدارة مكافحة المخدرات حماية لهذا المجتمع وأبنائه من هذه الآفة ” .


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