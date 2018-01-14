لقاء بين العيسى وتركي الفيصل حول أوضاع التعليم بالمملكة

نايف السالم(صدى):

اجتمع كل من وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم الأحد، بمكتب وزارة التعليم، للتشاور حول شتى أمور التعليم بالمملكة.

وتبادل الطرفين الحديث، حول التعليم بالمملكة بشقيه العام والجامعي، والنقلة النوعية التي يشهدها التعليم، في العهد الحالي.

وضم النقاش أيضًا استعراض جهود ونجاحات مؤسسة الملك فيصل الخيرية في تطوير العملية التعليمية من خلال البرامج والمشروعات التي تقدمها المؤسسة.