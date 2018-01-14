بالفيديو.. خطر يهدد السائقين بمنطقة شرق الرياض

سعيد العجل(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو قام بالتقاطه أحد المواطنين؛ ليحذر السائقين من خطورة تلك المنطقة.

وأظهر الفيديو حفريات قامت بها إحدى الشركات المنفذة لمشاريع قريبة من الموقع ولم تقم بازالتها ، بالإضافة لعدم وضع حواجز أو لوحات تحذيرية عليها، بشرق الرياض؛ لحماية السيارات المسرعة، وقال المواطن عبر الفيديو: ” احذرو، أي سيارة مسرعة راح تسقط في الحال ” ، مشيرًا إلى المنطقة تقع خلف شركة الربيعة والنصار، بعد النظيم.