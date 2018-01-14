الجوازات: تأشيرات الخروج والعودة تحدد صلاحيتها من تاريخ الإصدار

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تأشيرات الخروج والعودة المحددة بـ ” 60 ، 90 ، 120 ” يوماً، تكون صلاحيتها 3 أشهر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر.

جاء ذلك في ردها على سؤال أحد المواطنين عبر موقع ” تويتر ” قال:” لدى تاشيرة خروج وعودة تم اصدارها بغرض السفر فى شهر ديسمبر 2017 ولكن تم تاجيل السفر لظرف طارئة لشهر يونيو 2018 ، هل ستسمر صلاحيتها ام يجب تمديدها او الغائها ، مع العلم انها صالحة لمدة شهرين من تاريخ السفر ” .

وردّت الجوازات: ” بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة: اذا محدده بالاشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 اشهر للسفر من تاريخ الاصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر اما اذا محدده بالايام او عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار ” .