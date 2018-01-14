العنصرية تنذر بعقوبات على نادي ” سبارتاك موسكو “

نواف السالم(صدى):

شن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، انتقاداً شديد اللهجة، على نادي سبارتاك موسكو، بطل الدوري الروسي، لنشره تغريدة تحمل إيحاءات عنصرية، نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” .

وجاء بيان الفيفا، رداً على تغريدة الفريق الروسي: ” فيفا يستنكر الرسالة التي نشرت على حساب سبارتاك موسكو على موقع تويتر، وكما قلنا مراراً وتكراراً، فإن أي شكل من التمييز داخل الملعب أو خارجه غير مقبول ولا مكان له في عالم كرة القدم ” .

وكان نادي سبارتاك موسكو، قد نشر أمس السبت فيديو قصير، يعرض فيه النادي ثلاثة لاعبين من ذوي البشرة السمراء، خلال أدائهم لتدريباتعن في معسكرهم التدريبي في دبي، وبالفيديو عبارة ” انظروا كيف تذوب الشوكولاتة تحت أشعة الشمس ” .

وطالب فيفا، الاتحاد الروسي لكرة القدم، بضرورة التعامل بجدية وحزم مع هذا التسجيل المسيء، وهو الأمر الذي قد يعرض بطل الدوري الروسي لعقوبات قاسية، لاسيما بعدما سبق وتعرض لعقوبات بسبب تصرفات جماهيره العنصرية.

الجدير بالذكر أن نهائيات كأس العالم، ستقام خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو المقبل.