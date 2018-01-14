على غرار حركته الشهيرة .. صورة لنجل ” مؤمن زكريا ” ويده على أذنيه

نواف السالم(صدى):

استقبل المصري مؤمن زكريا، المعار لفريق أهلي جدة، اليوم الأحد، مولده الجديد، وأطلق زكريا اسم ” مالك على نجله.

وقال زكريا في تصريحات صحفية اليوم : ” قررت إطلاق اسم مالك على نجلي الذي انتظر وصوله خلال ساعات”.

وتداول زكريا صورة له مع مولده الجديد، التي أظهرت الطفل ” مالك ” وهو يضع يده على أذنيه مثل حركة والده الشهيرة للاحتفال بالأهداف.

ومن جانبه علق مواطنه رمضان صبحي ، لاعب ستوك سيتي الانجليزي، علي الصورة ، عبر موقع تويتر قائلا : أيه يا مؤ ده الواد نازل عامل كده “.