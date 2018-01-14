بالصور.. عرض نسختين من ” مايباخ S650 كابريو ” بدبي

عادل الحربي (صدى):

تحمل مايباخ تميز يفوق ما يمكن أن تجده في سيارات مرسيدس التقليدية وبالنسبة لنسخة S650 Cabriolet فهي تعتبر أفضل ما قدمته مرسيدس بعلامة مايباخ. وتعتمد هذه السيارة علي S-Class المكشوفة ولكنها تحمل عجلات حصرية ومحرك سعة 6 لتر V12 بشاحنين توربينيين من AMG S65 ولكن في صورة أكثر فخامة وحصرية في الخيارات.

وقد صنعت 300 نسخة فقط من هذه السيارة وهو ما يعني صعوبة الحصول على واحدة من هذه السيارات ولكن لو فاتتكم فرصة الحصول على واحدة جديدة لأول مرة فهناك فرصة للحصول عليها في سوق السيارات المستعملة وهذا التاجر هنا لديه نسختين وليس نسخة واحدة فقط.

ويتواجد هذا التاجر في دبي ويملك نسختان من السيارة المكشوفة الحصرية من مرسيدس واحدة باللون الأحمر بفرش جلدي بني داكن والثانية باللون الأسود وبفرش جلدي أحمر وكلا السيارتين شبه جديد ولم يقطع سوى مسافات محدودة. والسعر المبدأي المطلوب لأي نسخة منهما يبلغ مليون و699 ألف درهم امارتي أو ما يبلغ 462 ألف دولار .