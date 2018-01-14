محافظ عنيزة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب المحافظة بعد التشكيل الجديد

سالم المطيري(صدى):

استقبل محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة شباب عنيزة، بعد تشكيلها الجديد واعتمادها من قبل سمو أمير المنطقة.

وقال الحساب الرسمي لمحافظة عنيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” محافظ عنيزة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب عنيزة، بعد تشكيلها الجديد واعتمادها من قبل سمو أمير المنطقة ” .

وأضاف: ” ودار الحديث حول اهتمامات الشباب والبرامج المزمع تنفيذها في الفترة القريبة القادمة ،متمنياً للجنة التوفيق والنجاح ” .