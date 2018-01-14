ناقد رياضي: إهدار العكايشي للفرص لن ينتهي عند مباراة الهلال

ماجد محمد(صدى):

شن الناقد والكاتب الرياضي، محمد أبو هداية، اليوم الأحد، هجومًا على مهاجم الاتحاد أحمد العكايشي، بعد إهداره لسلسلة من الفرص السهلة أمس أمام الهلال في كلاسيكو الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

وقال ” أبو هداية” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مايفعله العكايشي من مهازل وضياع فرص وأهداف محققة أمام أغلب الفرق ولن يكون آخرها الهلال هو بمثابة: قهر وحرق أعصاب وغبنة مدفوعة الثمن للأسف ” .

يذكر أن جماهير الاتحاد انتقد أداء اللاعب في وقت سابق اليوم، مطالبين الاتحاد بالاستغناء عنه، واستقدام بديل أخر، ما بين لاعب الوداد الرياضي بن شرقي، ولاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد.