انعقاد أولى جلسات محاكمة 11 سوريا مؤيدين لتنظيم داعش

حمود العنزي (صدى):

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، الجلسة الأولى للنظر في قضية مجموعة إرهابية مكونة من 11 سورياً، مؤيدين لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.

ويتهم المدعي العام، الـ11 سورياً، بالتستر على عدد من العناصر الإرهابية، وتكفيرهم الحكومة السعودية، واستغلهم أراض المملكة في الترويج لذلك التنظيم الإرهابي.