انعقاد أولى جلسات محاكمة 11 سوريا مؤيدين لتنظيم داعش
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، الجلسة الأولى للنظر في قضية مجموعة إرهابية مكونة من 11 سورياً، مؤيدين لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.
ويتهم المدعي العام، الـ11 سورياً، بالتستر على عدد من العناصر الإرهابية، وتكفيرهم الحكومة السعودية، واستغلهم أراض المملكة في الترويج لذلك التنظيم الإرهابي.
الحجاج[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
لم يكرم أحد السوريين سابقاً ولا لاحقاً بعد ثورتهم وخراب بلادهم وإنعدام الأمن والمعيشة هناك بسبب نظامهم الحاكم مثل المملكة العربية السعودية فأستقبلت منهم مئات الآلاف وأكرمتهم أيّما إكرام بإعفاءهم من رسوم الإقامة وتسهيل ممارستهم الأعمال والكسب وتأمين وظائف وتقديم أبناءهم في المدرس الحكومية كل ذلك الخير كان بتوجيه ملكنا سلمان حفظه الله وأطال عمره وسمو ولي عهده وفقهم الله يبتغون ماعند الله لا ماعند الخلق .. ولايسعني إلا أن اتمثل ببيت المتنبي الشهير ( وأظلم أهل الظلم من بات حاسداً ,,,,, لمن بات في نعمائه يتقلب ) وشكراً لكم ياأبو شكيم على رد جزاء المعروف بالعداوة ( سوى وجع الحسّاد داو فإنه ..إذا حلّ في قلب فليس يحول / ولاتطمعن من حاسد في مودة … وإن كنت تبديها له وتنيل )