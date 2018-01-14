3 أسئلة لن تستطع الإجابة عنها.. أقصر اختبار ذكاء في العالم

متابعات(صدى):

نشرت إحدى المجلات العلمية ، اختبار الانعكاس الإدراكي ” Cognitive Reflection Test CRT ” فهو أقصر اختبار ذكاء في العالم، حيث أنه مكون من 3 أسئلة فقط، فهو يقيس ويقيِّم قدرتك على فهم كيف أن مشكلةً قد تبدو بسيطة في ظاهرها، غير أنها في الحقيقة أصعب من ذلك بكثير. كلما زادت سرعتك في تحديد صعوبة المشكلة وتعقيدها زاد مؤشِّر ذكائك الظاهري.

إليكم الأسئلة الثلاثة:

1. إن كانت كرة ومضرب يكلفان 1.10 جنيهاً بالمجموع، وكان المضرب يكلف جنيهاً واحداً أكثر من الكرة، فكم يكون سعر الكرة؟

2. إن كانت 5 آلات تستغرق 5 دقائق لصنع 5 أجهزة، فكم من الوقت ستستغرق 100 آلة لصنع 100 جهاز؟

3. لدينا بحيرة وبها مجموعة زنابق. في كل يوم يتضاعف حجم المجموعة. فإن كانت المجموعة تستغرق 48 يوماً لتغطّي كل البحيرة، فكم من الوقت سيلزم هذه المجموعة لتغطية نصف البحيرة؟

والآن إليكم الإجابات التي سيخمنها الكثيرون:

1. 10 بنسات

2. 100 دقيقة

3. 24 يوماً

وجميع هذه الإجابات خاطئة لمعلوماتكم.

أمعنوا النظر بالأسئلة مرة أخرى وتفكروا جيداً، وحينما تكونون جاهزين انزلوا إلى أسفل الصفحة لتروا الإجابات الصحيحة وكيفية التوصُّل إليها.

1. سعر الكرة سيبلغ بالتمام والكمال 5 بنسات لا 10.

كيف ذلك؟

إن كان سعر الكرة (س) وكان سعر المضرب أكثر من (س) بجنيه واحد، فسيكون سعر المضرب (س+1)

وستكون المعادلة أمامنا:

الكرة + المضرب = س+ (س+1) = 1.1

بالتالي:

2س+1=1.1

يعني:

2س = 1.1 – 1

2س = 0.1

س=0.05

2. الجواب: ستستغرق 100 آلة 5 دقائق لصنع 100 جهاز.

كيف ذلك؟

استوعبوا معي: 5 آلات تأخذ 5 دقائق لصنع 5 أجهزة. يعني الآلة الواحدة تصنع الجهاز الواحد في 5 دقائق أيضاً يا جماعة.

ولذلك إن كان لدينا 100 آلة جميعها تصنع الأجهزة فسيستغرقها الأمر لصنع 100 جهاز 5 دقائق أيضاً.

3. سيلزم الزنابق 47 يوماً لتغطي كافة البحيرة.

لأن الزنابق إن كانت تتضاعف بالحجم يومياً مع مرور الوقت، فهذا معناه أنها تنقسم إلى النصف برجوع الوقت إلى الوراء. يعني إن عدنا يوماً واحداً إلى الوراء فستكون البحيرة مغطاة إلى نصفها. يعني من 48 يوماً إلى 47 يوماً.

وفي استبيان غطى 3500 شخصاً وجد أن 33% أجابوا بالخطأ على كل الأسئلة الـ3، فيما أن 83% أخطأوا في سؤال واحد على الأقل.

ورغم أن لهذا الاختبار بعض العيوب من مثل قصره وقلة التنوع في أسئلته بين الاستنتاج اللفظي وغير اللفظي، إلا أن 48% فقط من طلبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT تمكنوا من الإجابة على جميع الأسئلة الـ3 بنجاح.