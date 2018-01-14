أسرة الشهيد القحطاني: تعازي المسؤولين والمجتمع خففت المصاب

خالد الضبيبي(صدى):

أعربت أسرة الشهيد العريف هيف بن عبد الله القحطاني، عن شعورها بالفخر والاعتزاز إثر استشهاد ابنهم دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقال مسعود بن هملان عم الشهيد، إن الأسرة تلقت نبأ استشهاد أبنها بالصبر والاحتساب، وعزاؤنا أنه استشهد في ميدان العز والكرامة والبطولة من أجل الوطن الغالي.

ومن جانبه أضاف شقيق الشهيد عايض، هذا شرف لنا جميعا، وتعازي المسؤولين والمجتمع خففت المصاب.

وأكد أن الشهيد أحد منسوبي حرس الحدود، ومتزوج ولديه طفلة تدعى تالا بعمر شهر واحد فقط، أي لن ترى أبيها قط.