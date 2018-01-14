” أرامكو ” تعرض تقنياتها المتقدمة في معرض أمريكا الدولي للسيارات

علي القحطاني(صدى):

تستعد شركة أرامكو، للمشاركة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في مدينة ديترويت.

ومن المنتظر أن تظهر التقنيات المتقدمة والتكنولوجية المتكاملة، بما في ذلك ” اشتعال ضغط البنزين ” الذي يوفر كفاءة تشبه الديزل مع انبعاثات أقل بكثير، و تقنيات أخرى مثل” أوكتان-ديمان د ” التي تحسن كفاءة استهلاك الوقود باستخدام الأوكتان فقط عند الحاجة لتتناسب مع متطلبات محددة للمحرك في الوقت الحقيقي.

كما ستعرض محرك ” المكبس ” ، الذي يسمح باستخدام اثنين من المكابس لكل اسطوانة، مما يسمح بزيادة نسبة التوسع وفقدان الحرارة بشكل كبير، مما يؤدي إلى كفاءة فائقة، و التقاط الكربون التقاط المحمول الذي يحتوي على الانبعاثات في المصدر من خلال نظام إعادة تصميم العادم الذي يلتقط CO2 ويخزنه على متن السيارة.