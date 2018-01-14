” أرامكو ” تعرض تقنياتها المتقدمة في معرض أمريكا الدولي للسيارات
تستعد شركة أرامكو، للمشاركة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في مدينة ديترويت.
ومن المنتظر أن تظهر التقنيات المتقدمة والتكنولوجية المتكاملة، بما في ذلك ” اشتعال ضغط البنزين ” الذي يوفر كفاءة تشبه الديزل مع انبعاثات أقل بكثير، و تقنيات أخرى مثل” أوكتان-ديمان د ” التي تحسن كفاءة استهلاك الوقود باستخدام الأوكتان فقط عند الحاجة لتتناسب مع متطلبات محددة للمحرك في الوقت الحقيقي.
كما ستعرض محرك ” المكبس ” ، الذي يسمح باستخدام اثنين من المكابس لكل اسطوانة، مما يسمح بزيادة نسبة التوسع وفقدان الحرارة بشكل كبير، مما يؤدي إلى كفاءة فائقة، و التقاط الكربون التقاط المحمول الذي يحتوي على الانبعاثات في المصدر من خلال نظام إعادة تصميم العادم الذي يلتقط CO2 ويخزنه على متن السيارة.
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