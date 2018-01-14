بالصور.. الفيصل يستقبل مجلس نادي الصم للنساء بمقر الإمارة

نايف السالم(صدى):

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصمّ للنساء بجدة، في مقر الإمارة بجدة .

وقدم سمو الأمير التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة تكوينه، كأول مجلس صم للنساء معين من الهيئة العامة للرياضة.

وتم عرض الأهداف والخطط التي يسعى النادي لتحقيقها، من أجل خدمة الفتيات الصمّ، والرفع من مستواهن في المجالات الثقافية والاجتماعية، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة لهن.

وفي أخر اللقاء تمنى صاحب السمو الأمير خالد الفيصل النجاح والتفويق لأعضاء المجلس.