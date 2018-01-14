صحة القصيم: 6270 مريضا بمساهمة برنامج العيادات الاستشارية
ساهم برنامج العيادات الاستشارية بالكشف على 6270 مريضا، وإحالة 667 مراجعا إلى المستشفيات المرجعية في العام الماضي 1438هـ.
وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أسهم برنامج العيادات الاستشارية بالكشف على 6270مريضاً ، وإحالة 667مراجعا إلى المستشفيات المرجعية وذلك في العام الماضي 1438.
وأضاف: ” وبينت الإحصاءات بأن عدد المستشفيات التي دعمت البرنامج 10مستشفيات وكان عدد المستشفيات المدعومة من البرنامج 15مستشفى ، في 14 تخصصا “.
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