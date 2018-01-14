صحة القصيم: 6270 مريضا بمساهمة برنامج العيادات الاستشارية

سالم المطيري(صدى):

ساهم برنامج العيادات الاستشارية بالكشف على 6270 مريضا، وإحالة 667 مراجعا إلى المستشفيات المرجعية في العام الماضي 1438هـ.

وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أسهم برنامج العيادات الاستشارية بالكشف على 6270مريضاً ، وإحالة 667مراجعا إلى المستشفيات المرجعية وذلك في العام الماضي 1438.

وأضاف: ” وبينت الإحصاءات بأن عدد المستشفيات التي دعمت البرنامج 10مستشفيات وكان عدد المستشفيات المدعومة من البرنامج 15مستشفى ، في 14 تخصصا “.