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صحة القصيم: 6270 مريضا بمساهمة برنامج العيادات الاستشارية

صحة القصيم: 6270 مريضا بمساهمة برنامج العيادات الاستشارية
سالم المطيري(صدى):

ساهم برنامج العيادات الاستشارية بالكشف على 6270 مريضا، وإحالة 667 مراجعا إلى المستشفيات المرجعية في العام الماضي 1438هـ.

وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أسهم برنامج العيادات الاستشارية بالكشف على 6270مريضاً ، وإحالة 667مراجعا إلى المستشفيات المرجعية وذلك في العام الماضي 1438.

وأضاف: ” وبينت الإحصاءات بأن عدد المستشفيات التي دعمت البرنامج 10مستشفيات وكان عدد المستشفيات المدعومة من البرنامج 15مستشفى ، في 14 تخصصا “.


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