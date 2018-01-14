وصول جثمان الشهيد البقمي مطار الطائف
وصل، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد منير بن مطلق عقيل السمي البقمي مطار الطائف، وسط استقبال عشرات المواطنين له.
وأكدت أسرة ” البقمي ” وأقاربه أن البطل استشهد في سبيل الدفاع عن دينه ووطنه حتى ارتقى بإذن الله مع زمرة الشهداء من خيرة أبناء الوطن، معبرين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه الوطني.
وكان الشهيد منير بن مطلق عقيل السمي البقمي استشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي، وستكون الصلاة عليه اليوم بعد المغرب بالحرم المكي بمكة.
الحجاج[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمك الله يامنير بن مطلق البقمي وغفر لك وإلى جنة الفردوس الأعلى بإذن الله مع الأنبياء والصديقّين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ..وقبرك هو روضة من رياض الجنة إن شاء الله ………..وعظّم الله أجركم ياوالديه وإخوانه وأخواته وزوجته وأبناءه وجميع عائلته والبقوم عامة وأحسن عزاكم في البطل الشهيد (منير) .