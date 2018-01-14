وصول جثمان الشهيد البقمي مطار الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وصل، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد منير بن مطلق عقيل السمي البقمي مطار الطائف، وسط استقبال عشرات المواطنين له.

وأكدت أسرة ” البقمي ” وأقاربه أن البطل استشهد في سبيل الدفاع عن دينه ووطنه حتى ارتقى بإذن الله مع زمرة الشهداء من خيرة أبناء الوطن، معبرين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه الوطني.

وكان الشهيد منير بن مطلق عقيل السمي البقمي استشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي، وستكون الصلاة عليه اليوم بعد المغرب بالحرم المكي بمكة.