رسميًا.. ” العبادي ” يوقع اتفاقا لإنشاء تحالف نصر العراق مع ” العامري “
قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاقاً، بشكل رسمي مع هادي العامري رئيس كتلة الفتح ؛ لإنشاء تحالف نصر العراق.
يُذكر أن التحالف تم إنشاؤه من أجل خوض الانتخابات المقبلة، وكان ” العبادي ” أوضح في بيان أصدره أمس أنائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، ويحارب الفساد.
يجدر الإشارة إلى أن قيادة حزب الدعوة اجتمعت،أمس السبت؛ للاتفاق على أن يترأس نور المالكي ” ائتلاف دولة القانون ” ، وأن يترأس العبادي ” كتلة النصر والإصلاح ” ، وأن يبقى الحزب مشرفا عاما على القائمتين، دون نزوله في القوائم الانتخابية، حيث تم إبلاغ المفوضية العليا للانتخابات بهذا القرار.
اترك تعليقاً