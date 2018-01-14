رسميًا.. ” العبادي ” يوقع اتفاقا لإنشاء تحالف نصر العراق مع ” العامري “

بغداد(صدى):

قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاقاً، بشكل رسمي مع هادي العامري رئيس كتلة الفتح ؛ لإنشاء تحالف نصر العراق.

يُذكر أن التحالف تم إنشاؤه من أجل خوض الانتخابات المقبلة، وكان ” العبادي ” أوضح في بيان أصدره أمس أنائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، ويحارب الفساد.

يجدر الإشارة إلى أن قيادة حزب الدعوة ‏اجتمعت،أمس السبت؛ للاتفاق على أن يترأس نور المالكي ” ائتلاف دولة القانون ” ، ‏وأن يترأس ‏العبادي ” كتلة النصر والإصلاح ” ، وأن يبقى الحزب مشرفا عاما على القائمتين، ‏دون نزوله في ‏القوائم الانتخابية، حيث تم إبلاغ المفوضية العليا للانتخابات بهذا القرار.