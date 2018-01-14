خبراء: الذهب يتألق في 2018.. ونصائح بشرائه

علي القحطاني(صدى):

أكد خبراء أن العام الجاري 2018 ملائم جدًا لشراء الذهب، حيث يحافظ المعدن الأصفر على بريقه لدى المستثمرين، موضحين أن أسعاره لن تشهد صعودًا كبيرًا.

وأوضح الخبراء أن الذهب يتأثر بشكل عسكي بأسعار الفائدة في العادة، حيث يفضل المستثمرون الإبقاء على أموالهم نقدًا حين ترتفع الفائدة حتى يدروا عائدًا منها عوضًا عن إبقائها معدنًا جامدًا.

ومن المتوقع أن تقدم البنوك المركزية في بريطانيا وبعض دول أوروبا رفع أسعار الفائدة، وهو ما أبدى بدى الشكوك لدى المتبعين في انتعاش تجارة الذهب خلال السنة الحالية.

وكانت أسعار الذهب زادت في الولايات المتحدة على الرغم من إقرار البنك المركزي زيادة في أسعار الفائدة، إذ زاد المعدن بـ89 سنتا بين أول وآخر زيادة للفائدة.