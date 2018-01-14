النمر: المحاولات المتكررة للإقلاع عن التدخين قد تسبب جلطات

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أنه خلال محاولات الإقلاع عن التدخين قد تحدث جلطات.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لأصحاب السيجارة والمعسل: خلال محاولاتك المستمرة للإقلاع عن التدخين؛ تأكد دوماً أن الدم(الهيموجلوبين) لديك لا يتعدى 18، لأن ذلك يزيد من لزوجة الدم كثيراً وقد يسبب الجلطات، فإما تتبرع أو توقف التدخين فوراً “.

وأضاف: ” امرأة يطلب منها طبيب القلب إيقاف التدخين منذ 3 سنوات ، لكنها أوقفته فوراً عندما قيل لها التدخين يؤثر ع جمالك سيدتي ” .