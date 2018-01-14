رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يشارك الرجال بخبراته ” النسائية “

روما(صدى):

عقب انتشار موجة كراهية الرجال التي انطلقت في أعقاب كشف حوادث التحرش وخاصة بين المشهورين، قدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، نصائحه للرجال حول كيفية التودد والتحبب للنساء دون إيذاء شعورهن، وأكد أن الجنس اللطيف يشعر بفرح حين يقع في دائرة اهتمام الرجال.

وأبدى برلسكوني دعمه وتأييده للممثلة الفرنسية، كاترين دونوف، التي دافعت سابقا عن حق الرجال بإيلاء النساء اهتمامهم ورعايتهم والتقرب منهن والتودد لهن بحرية ودون قيود.

وقال برلسكوني المعروف بعلاقاته الغرامية المتشعبة مع الجنس اللطيف، في مقابلة أجرتها معه السبت على الهواء مباشرة قناة ” راي-1 ” الإيطالية: ” طبيعي أن تشعر النساء بالسعادة والبهجة والفرح الداخلي عندما يوليهن الرجال اهتمامهم ويعتنون بهن ” .

ووفقا لهذا السياسي العجوز، المعروف بمغامراته النسائية، فإن خبرته بشعور الجنس الآخر عند الاعتناء بهن متواضعة وقليلة، لأن النساء أنفسهن دائما كنّ هنّ من يعتنين به ويعرنه اهتمامهن ورعايتهن طوال حياته!.

يٌشار إلى أن برلسكوني البالغ من العمر 81 عاما، يقيم في الوقت الراهن علاقة حميمة ووثيقة مع فرانشيسكا باسكال البالغة من العمر 32 عاما، والتي أعلنت على الملأ قبل بضع سنوات أنها تعتزم الاقتران به.