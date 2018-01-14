تمثال يثير الشكوك قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

تلقت شرطة مكافحة الإرهاب الإنجليزية، مكالمة هاتفية تبلغ بوجود تهديد إرهابي خارج ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، قبل ساعات من انطلاقها.

وذكرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية، أن شركة المراهنات ” بادي باور ” قد وضعت تمثالا للاعب فيرجيل فان ديك خارج ملعب ” أنفيلد ” صباح اليوم، مما أثار الشكوك.

ومن جانبها قامت الشرطة البريطانية بدورها وتفقدت موقع التمثال، وأشارت الصحيفة إلى أن ” بادي باور ” قدمت الأوراق التي تفيد بسلامة التمثال وقانونيته.

ورغم ذلك طالبت السلطات، الشركة بضرورة إزالة التمثال قبل موعد المباراة. حيث كتب على التمثال عبارة :” أخيرا، هناك لاعب يساوي وزنه ذهبا “.