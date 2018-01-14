تمثال يثير الشكوك قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
تلقت شرطة مكافحة الإرهاب الإنجليزية، مكالمة هاتفية تبلغ بوجود تهديد إرهابي خارج ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، قبل ساعات من انطلاقها.
وذكرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية، أن شركة المراهنات ” بادي باور ” قد وضعت تمثالا للاعب فيرجيل فان ديك خارج ملعب ” أنفيلد ” صباح اليوم، مما أثار الشكوك.
ومن جانبها قامت الشرطة البريطانية بدورها وتفقدت موقع التمثال، وأشارت الصحيفة إلى أن ” بادي باور ” قدمت الأوراق التي تفيد بسلامة التمثال وقانونيته.
ورغم ذلك طالبت السلطات، الشركة بضرورة إزالة التمثال قبل موعد المباراة. حيث كتب على التمثال عبارة :” أخيرا، هناك لاعب يساوي وزنه ذهبا “.
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