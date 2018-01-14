مجمع الأمل النفسي يسمح للمرضى النفسيين بالتنقل
تسعى مجمعات الأمل للصحة النفسية لنشر فكرة أساور إلكترونية، للمرضى المقيمين في مركز إعادة التأهيل لمنحهم حرية التنقل.
وقال الدكتور محمد الزهراني ، المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، أن غالبية المرضى يعانوا من أمراض نفسية ليس لها علاقة بتعاطي المخدرات، موضحا أن حالات الإدمان الموجودة مصابة بإدمان الأدوية المهبطة للجهاز العصبي مثل لاريكا، روش، الزانكس وإدمان المخدرات المنشطة للجهاز العصبي مثل الكبتاجون وإدمان الكحول والهيروين.
وأضاف أن غالبية الفئات العمرية التي يعالجها بالمركز تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 سنة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25475 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاأعتقد أنها فكرة صحيحة
ولاأنصح بها إذا كان قصدكم تحطون لهم أساور الكترونية
وتفلتونهم باالشوارع
المريض النفسي وذاهب العقل
مايرده لا أسوره ولاشي
وش أبي به ولا بأسوارته
بعد مايجيب العيد🤔