مجمع الأمل النفسي يسمح للمرضى النفسيين بالتنقل

عادل الحربي(صدى):

تسعى مجمعات الأمل للصحة النفسية لنشر فكرة أساور إلكترونية، للمرضى المقيمين في مركز إعادة التأهيل لمنحهم حرية التنقل.

وقال الدكتور محمد الزهراني ، المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، أن غالبية المرضى يعانوا من أمراض نفسية ليس لها علاقة بتعاطي المخدرات، موضحا أن حالات الإدمان الموجودة مصابة بإدمان الأدوية المهبطة للجهاز العصبي مثل لاريكا، روش، الزانكس وإدمان المخدرات المنشطة للجهاز العصبي مثل الكبتاجون وإدمان الكحول والهيروين.

وأضاف أن غالبية الفئات العمرية التي يعالجها بالمركز تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 سنة .