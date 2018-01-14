حساب المواطن: حصول 800 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن حصول 800 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال، ضمن الدفعة الثانية من البرنامج التي جرى إيداعها في العاشر من يناير الجاري، مشيراً إلى أن نسبة السيدات المسجلات (ربة أسرة) من المستحقين للدعم خلال الدفعة الثانية تجاوزت 21%.

وأوضح البرنامج أن 52 % من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة الثانية رجال، و48 % من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم نساء، مبينا أن 66 % من المستحقين للدعم في الدفعة الثانية مسجلون كأسر، و34 % من المستحقين أفراد مستقلون.

ويستقبل برنامج حساب المواطن الاتصالات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال (19912) من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء، وحساب خدمة العملاء @Citizen_care على مدار الساعة عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الحادية عشر مساء، والبوابة الإلكترونية هناعلى مدار الساعة.