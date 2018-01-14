بالصور.. ” نيسان ” توقع اتفاقية المشروع التجريبي لـ ” السيارات الكهربائية ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

وقعت شركة نيسان، بالتعاون مع شركة طوكيو للطاقة والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، اتفاقية المشروع التجريبي لـ ” السيارات الكهربائية ” بالمملكة.

ونشر الحساب الرسمي لمشاريع السعودية عبر موقع ” تويتر ” ، صور أثناء توقيع الاتفاقية في حضور الثلاث جهات.

يشار إلى أن المملكة تتخذ حاليًا، خطوات استعدادية، لإدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المحلية، وذلك بإجراء كافة الإعدادات، لاستقبال الطلبات التجارية المتعلقة بها، ليتم التنفيذ فعليًا للدخول بعد 6 شهور.