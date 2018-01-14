تعليم مكة يصدر دليلا إلكترونيا لـ 41 حضانة موزعة على جميع القطاعات

سعيد العجل(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة دليلًا إلكترونيا للحضانات في تعليم مكة المكرمة لعام 1439، حيث أبانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي بأنه و برعاية من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي جاء الدليل كاللبنة الأولى في تسخير خدماته للمستفيدين من أولياء أمور الأطفال، ويعد دليلا إرشاديا يهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى مواقع الحضانات في مكة مما يسهل على الحضانات القيام بدورها في رعاية وتربية الأطفال من عمر شهر و حتى ثلاث سنوات من خلال برنامج تربوي و صحي وبإشراف من حاضنات مدربات قادرات على رعاية الأطفال في هذه المرحلة.

كما ثمنت الغامدي جهود إدارة رياض الأطفال في توزيع الحضانات على قطاعات تعليم مكة، خاصة بالشكر معدة الدليل منسقة الحضانات أميرة مصيري ومنفذته كوثر الأهدل، متمنية للجميع المزيد من التألق والتميز.

ويشمل الدليل جميع الحضانات الموزعة بقطاعات تعليم مكة والذي بلغ عددها ٤١ حضانة، حيث يعمل على تحديد مواقع الحضانات مع تقديم بيانات رئيسية عنها وصور تكشف عن أبرز خدماتها بعد ضغط المستفيد على اسم الحضانة:

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