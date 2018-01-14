بعد رحيل كوتينيو .. 5 صفقات لـ ” ليفربول ” لتعزيز صفوف الفريق

نواف السالم(صدى):

يتطلع نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع الغابوني بيير إمريك أوباميانغ، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، واللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين.

وبذلك يحاول ليفربول استغلال عوائد بيع كوتينيو إلى برشلونة، والتي بلغت 160 مليون يورو، من أجل تدعيم صفوف الفريق بـ 5 لاعبين جدد.

ويرغب الألماني يورغن كلوب، في التعاقد مع الأرجنتيني مانويل لانزيني، لاعب ويست هام، ومهاجم ريال مدريد، داني سيبايوس، وكذلك لاعب وسط ساوثامبتون، دوشان تاديتش.