الفالح: زيارة خادم الحرمين إلى اليابان أسست شراكة غير مسبوقة بين البلدين

علي القحطاني (صدى):

أكد خالد الفالح، وزير الطاقة، أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، إلى اليابان في العام الماضي، ولقائه خلالها بالقيادة اليابانية، أسست لوضع شراكة وتعاون غير مسبوق بين البلدين.

وأضاف في كلمة ألقاها في المنتدى السعودي الياباني، أن الفرص التي تنجم عن هذا التطور في التعاون بين البلدين هائلة بكل المعايير، ومنها أن تكون المملكة منصة لوصول الصناعات اليابانية للأسواق المجاورة للمملكة مستفيدة من برامجنا المختلفة لتحقيق.

كما أوضح أن تطلعات قيادتي البلدين لا سقف لها، والقطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية في اليابان من خيرة الشركاء لمشاريعنا ويدعو القطاع الخاص السعودي لاغتنامها.