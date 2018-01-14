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” هدف ” يجدد دعوت إلى المرأة العاملة بالتسجيل في برنامج ” وصول “

” هدف ” يجدد دعوت إلى المرأة العاملة بالتسجيل في برنامج ” وصول “
علي القحطاني(صدى):

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، دعوته إلى المرأة العاملة بالتسجيل في برنامج ” وصول ” لدعم نقل المرأة العاملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

وقال ” هدف ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” للمرأة العاملة: يمكنكِ التسجيل في برنامج “دعم نقل المرأة العاملة” وصول من خلال زيارة الموقع الإلكتروني هنا و هدف يتحمل 80% من التكلفة نيابةً عنكِ “.

يذكر أن ” وصول ” مبادرة من ” هدف ” للمساهمة في تخفيض تكاليف نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص وتهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.


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