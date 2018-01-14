بتعاقد مبدئي.. النصر يقترب من ” قنبلة أفريقيا “

نواف السالم(صدى):

توصلت إدارة نادي النصر إلى اتفاق مبدئي، مع المهاجم جونيور كابانانجا، لاعب نادي إف سي أستانا الكازاخستاني، للعب في صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه في حين إتمام النصر التعاقد مع كابانانجا، سيكون بديلا لـ المهاجم الليبيري ويليام جيبور الذي لم يقدم الأداء المأمول منذ انضمامه الصيف الماضي.

يذكر أن كابانانجا، صاحب الـ 28 عام، يلقب بـ ” قنبلة أفريقيا ” ، وجاء في التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة و حصل على لقب الهداف برصيد 3 أهداف.