مذكرة تعاون مشترك بين ” الإعلام المرئي والمسموع ” ومركز ياباني

علي القحطاني(صدى):

وقّع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رضا بن محمد الحيدر، مذكرة تعاون، مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط السيد كازو ماتسوناغا.

وتهدف المذكر إلى استكشاف وتحديد مجالات العمل المشترك في مجال قطاع الترفيه بما في ذلك الألعاب والرسوم المتحركة والمانجا ورسومات الحاسوب.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تسعى إلى مد جسور التعاون مع العديد من الجهات من أجل فتح منافذ جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية في الحقول التقنية.