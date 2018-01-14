وافي: المطور العقاري يلتزم بإنشاء جمعية اتحاد ملاك خاصة بالمشروع

نايف السالم(صدى):

قال حساب ” وافي ” ، أحد مبادرات وزارة الإسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يجب على المطور العقاري الالتزام بإنشاء جمعية اتحاد ملاك خاصة ﺑﺎلمشروع حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

وذكرت وافي ” يلتزم المطور والمستفيدون بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية وما نصت عليها من أحكام جمعية الملاك “.

وأضافت: ” جمعية الملاك تكون من مجموع المستفيدين بما في ذلك المطور بالنسبة للوحدات العقارية غير المتسلمة، ويمثل المطور جمعية الملاك إلى أن تسلم الوحدة العقارية للمستفيد “.