رضيعة تتحدى الأطباء.. وتنجو بمعجزة من الموت

لندن(صدى):

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، عن نجاة الرضيعة الأقل وزناً في العالم والذي يقدر بـ 400 جرام فقط عند ولادتها، من الموت.

حيث غادرت الرضيعة الهندية ” مانوشي ” التي وضعتها أمها بعد عملية قيصرية، قبل ثلاثة أشهر من موعد الولادة الطبيعي، المستشفى بعد مكوثها 6 أشهر.

وأظهر الفحوصات قبل الولادة عدم تدفق الدماء إلى الجنين، ما اضطر الأطباء إلى اتخاذ قرار العملية، لتخرج دون أن تستطع التنفس.

وتم وضع الرضيعة على جهاز التنفس الصناعي، ووضع الأطباء خطة تشمل تغذيتها عن طريق الوريد ونقل الدم لها، لكن دون أن يكون لديهم أمل في بقائها على وجه الحياة.

لكن الطفلة التي زاد وزنها إلى 5.2 كيلو جرام، تمكّنت من التمسك بالحياة والعودة إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك بأشهر.