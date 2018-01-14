رونالدو وبنزيمه على رأس القائمة.. 7 لاعبين يرحلون عن الريال في الصيف

نواف السالم(صدى):

في ظل الأداء الضعيف الذي أظهرى ريال مدريد خلال الموسم الحالي، كشفت مصادر مقربة من النادي عن الاستغناء عن 7 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء اسم كريستيانو رونالدو على قائمة الـ 7 لاعبين الذين سيتم استبعادهم من الريال، حيث أبدى نجم الريال أداء متواضع خلال الموسم الحالي، مهتمًا بالأداء الفردي الذي انعكس بوجه عام على الفريق الذي حقق نتائج سلبية بالجملة الفترة الماضية.

ولا يمانع الريال في بيع رونالدو خاصة بعد مشكلة الضرائب التي تعرض لها الصيف الماضي، بشرط أن تقدم الأندية عرضًا كبيرًا.

وبعد تعرض المهاجم كريم بنزيمه لسيل انتقادات الفترة الماضية، فبات رحيلة أمرًا واضحًا، في الوقت الذي يرى فيه الجماهير أنه لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب منه، حيث أحرز حتى الأن هدفين خلال الموسم الحالي، وفي حالة الحصول على لاعب جديد لمركز الهجوم سيكون بنزيمه مهددًا بالرحيل.

ويسعى مورينيو إلى خطف غريث بيل، تزامنًا مع تذبذب أداؤه مع الريال، حيث كان النادي في صدد الاستغناء عن اللاعب إلا أنه أبدى أداء جيد خلال كأس العالم للأندية بالإضافة للمباراة ضد سيلتا فيغو، وهو ما وضع النادي في حيره من أمره؛ إلا أنه يبدو أن عليه الانتظار حتى نهاية الموسم لحسم قرار رحيله.

ووضع اللاعب توني كروس نفسه في قائمة اللاعبين المحتمل الاستغناء عنهم، بعد تراجع أداؤه بشكل كبير خلال الموسم الحالي، إلا أن الريال في انتظار بديل قوي

واكتملت قائمة الـ 7 لاعبين المهددين بالرحيل بانضمام كل من ماركو أسينسيو، وماركوس لورينتي،و داني سيبايوس، حيث أصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يستبعد الـ 3 لاعبين في أغلب المباريات.