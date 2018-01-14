رجل يذبح زوجته ويفر هاربا

القاهرة(صدى):

أقدم رجل سوداني ” 46 عامًا ” على ارتكاب جريمة مأسلوية وبشعة، حيث ذبح زوجته البالغة من العمر 17 عامًا لرفضها معاشرته ، وفر هاربًا .

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغ يفيد بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقتها في مدينة السادس من أكتوبر .

وبالتحريات تأكدت المباحث أن مٌرتكب الجريمة هو زوج السيدة الهارب، وبإعداد الكمائن تمكنت المباحث من ضبطه .

وقال الزوج المتهم في اعترافه امام النيابة العامة، أن السبب الذي دفعه لقتل زوجته هي رفضها معاشرته، لافتاً إلى أنها تمتنع عنه منذ عام، وأن كل محاولاته معها فشلت، الأمر الذي استشاط بسببه غضبًا ودفعه إلى ارتكاب جريمته بحقها .