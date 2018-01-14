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قائمة اللاعبين المشاركين بمباراة البرسا في مواجهة سوسيداد اليوم

قائمة اللاعبين المشاركين بمباراة البرسا في مواجهة سوسيداد اليوم
ماجد محمد(صدى):

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم، في مواجهة صعبة أمام نادي ريال سوسيداد ، على ملعب أنويتا ، في قمة الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين المشاركين في خوض تلك المواجهة أمام سوسيداد.

القائمة :
حراسة المرمى : تير شتيغن، سيليسين.
المدافعون : سيميدو، بيكيه، ماسكيرانو، ألبا، ديني، فيرمايلين.
لاعبو الوسط : راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، إنييستا، باولينيو، سيرجي روبيرتو، أندريه غوميز.
المهاجمون : ميسي، ديمبيلي، لويس سواريز.

 


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